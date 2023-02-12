İki can aldı ikinci celse serbest kaldı

Bursa Mudanya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler'e (6) otomobil ile çarparak ölümlerine neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Burak Ulga (29) hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada Burak Ulga, "Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. İstanbul ATK Trafik İhtisas Dairesi'nden istenen raporun beklendiğini belirten mahkeme heyeti ise sanığa yurt dışı yasağı koyup, tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi. DHA