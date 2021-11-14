İki can için 4 yıl 2 ay hapis

Zonguldak’ta karşı şeride geçerek çarptığı otomobildeki Emre ve eşi Kevser Tunç’un ölümüne neden olan Çiğdem S., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
Feci kaza, 1 Aralık 2019'da Zonguldak- Ankara karayolunda meydana geldi. Çiğdem S., otomobili ile önündeki TIR'ı solladıktan sonra su birikintisi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, seyir halinde olan Emre Tunç'un kullandığı otomobile çarptı. Kazada, Emre Tunç ve eşi Kevser Tunç hayatını kaybetti, Çiğdem S. ise yaralandı. Devrek Orman İşletme Şefliği'nde çalışan ve 1 çocukları bulunan Tunç çifti, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi.
'ÇOK ÜZGÜNÜM'
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tedavisinin ardından ifadesi alınan Çiğdem S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Çiğdem S. hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açıldı. Bilirkişi raporunda, Çiğdem S.'nin, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu tespit edildi. İfadesinde kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Çiğdem S., "Çok üzgünüm. Elimde olsa olanları geriye almak isterdim" dedi. Karar duruşmasına iki tarafın avukatları katıldı. Mahkeme, tutuksuz sanık Çiğdem S.'yi 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.