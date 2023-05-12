Iğdır'da yaşayan ve hamile olan bir çocuk annesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ebru Aras (24), boşanma aşamasında olduğu öğretmen eşi Umut Aras tarafından, 1 Ocak 2020'de silahla öldürüldü. Olaydan sonra tutuklanan zanlı 18 ay sonra delil yetersizliğinden tahliye edildi. Daha sonra mesleğe geri dönmek için de müracaatta bulunan Umut Aras Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir okulda görevine geri döndü. Karnındaki bebeği ile katledilen Ebru Aras'ın ailesinin 3 yıl süren mücadelesi sonucu sanık koca, geçen 27 Nisan'da kaçma şüphesiyle yeniden tutuklandı. Davayı sonuçlandıran mahkeme, sanığa önce "Eşi kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ancak haksız tahrik indirimi yapılan Aras'ın cezası 15 yıl 10 aya düştü. SABAH'a konuşan genç kadının babası Cengiz Öcüm, "Katil yıllarca aramızda dolaştı. Hatta öğretmenlik yaptı. İki canın bedeli 15 yıl olamaz. Adalete güveniyoruz" dedi. Anne Necla Öcüm ise "O katil dışarıda olduğu her gün içim yandı. En ağır cezayı almasını beklerken, indirim yapıldı" diye konuştu.