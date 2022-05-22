İki çocuğunu katletti, ‘Savaş psikolojimi bozdu’ dedi

RUSYA'NIN Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine savaştan kaçarak geldikleri Antalya'nın Alanya ilçesine kaldıkları apartta eşi Y.N.'yi yaralayan ve 3 yaşındaki oğlu K.N. ile 6 yaşındaki kızı T.N.'yi bıçaklayarak öldüren Oleksiy Oleksiyovych N. (38) ifadesinde, "Ülkemdeki maddi durumum iyiydi. Savaşın başlamasıyla 1.5 ay önce Alanya'ya geldik. Savaş nedeniyle psikolojim bozulduğu için bu olay gerçekleşti. Sakinleştirici kullanıyorum ne yaptığımın bilincinde değilim" dedi. Eski Harkiv milletvekili olan ve savaş öncesinde kentteki üniversitede ekonomi dersi verdiği ortaya çıktı.