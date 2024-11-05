İki çocuğunun annesini rehin alıp öldürmüştü, cezası belli oldu: “Bizde boşanma olmaz sadece ölüm olur”

İki çocuk annesi Emine Ülkü Araz, İstanbul Çekmeköy'de geçen şubat ayında katledildi. Katili eşi Hakan Araz'dı. 25 yaşındaki genç kadın polis ihbar hattına "Kocam silahla rehin aldı" mesajı attı. Olay yerine giden polis özel harekat ekipleri Hakan Araz'ı (27) ikna etmeye çalışırken içerden 7-8 el silah sesi duyuldu. Talihsiz kadın hastaneye kaldırılsa da yaşamını yitirdi, cani eş tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmayı tamamladı.

"BALKONDAN ATLAYACAĞINI DÜŞÜNÜP ATEŞ ETTİM"

Şüpheli Hakan Araz ifadesinde 3 yıllık evlilikleri süresince geçimsizlik yaşadıklarını, olaydan önce eşinin uzaklaştırma kararı çıkardığını ve ihlal ettiği için eşinin bir dönem kadın sığınma evinde kaldığını söyledi. Eşi eve döndüğünde tatile gideceklerini öne süren ve bu nedenle çocukları kendi ailesinin yanına gönderdiğini söyleyen Araz, olay gününü anlattı. Sabaha karşı zil çaldığını belirten şüpheli, "Delikten baktım polis gelmişti. Polisleri göndermesini istedim çünkü ruhsatsız silah vardı. Polisler sert şekilde kapıya vurunca kapının önüne çekyat koydum. Balkondan bakınca özel harekatın da geldiğini gördüm. Küfredip "İşte geldiler' diyerek bağırdı. Silahı almaya çalıştı. Balkondan atlayacağını düşünerek 7-8 el ateş ettim" diyerek ilginç bir savunma yaptı.

SAVCILIK "PLANLI CİNAYET" DEDİ

Savcılık Emine Ülkü Araz'ın şikayetçi olduğu diğer dosyaları da inceleyerek cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini ortaya koydu. Genç kadının evlilikleri boyunca şiddet gördüğü ve eşi tarafından kısıtlandığı için boşanmak istediğini belirleyen savcılık, Hakan Araz'ın ise 'seni öldürüp çocuklarla kaçacağım, sen yapacağını yap, ben sana yapacağımı biliyorum' şeklinde tehdit ettiğini belirtti. Şüphelinin olaydan kısa bir süre önce silah satın aldığını da kaydeden savcılık, çocukları planlı şekilde ailesinin yanına gönderdiğini aktardı. Savcılık, "Maktul, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediğini şüpheliye söyledi. Şüphelinin kendisine yönelik eylemleri nedeniyle şikayet hakkını kullanmaya başladıktan sonra şüpheli maktulü öldürme kararı aldı" dedi. "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"BİZDE BOŞANMA OLMAZ, ÖLÜM OLUR"

Öte yandan dava kapsamında Emine Ülkü Araz'ın annesi ifade verdi. Acılı anne Zehra Özyalvaç, olaydan önce kızının şiddet gördüğünü söyleyerek, "Kızım bununla ilgili bana darp videoları göndermişti. Kızım sürekli boşanmak istiyordu. Hakan kabul etmiyordu. 'Bizde boşanma olmaz sadece ölüm olur' diyordu. Kızım bir süre sığınma evinde kaldı. Bana 'elbet bir gün Emine evine dönecek, ben bunu onun yanına bırakmayacağım' diyordu. Tehditle sığınma evinden çıkardı" diyerek çıktıktan 10 gün sonra cinayetin gerçekleştiğini anlattı.