Haberler Yaşam Haberleri İki çocuğunun yanında uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları serbest
Giriş Tarihi: 25.1.2022 12:54 Son Güncelleme: 25.1.2022 13:02

İki çocuğunun yanında uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları serbest

İki çocuğunun yanında uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları serbest

Konya'da 2 çocuğun yanında uyuşturucu madde kullanımının görüntülenmesi ile harekete geçen ekiplerin gözaltına aldığı anne Sema E. ile 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Görüntüleri çeken Sema E’nin çocukları ise devlet korumasına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 çocuğun yanında uyuşturucu madde alanların görüntülenip, sosyal medyaya yansımasıyla harekete geçti. Ekipler, görüntülerin 1 yıl önce Selçuklu ilçesindeki bir evde çekildiğini belirledi. Görüntülerdeki kişinin anne Sema E. çocukları E.E. (5) ve S.E. (7) ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. ve Harun D. olduğunu tespit edildi.

Ekipler, görüntüleri çeken Sema E. ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A.'yı adreslerinde gözaltına alındı. Turan A.'nın evinde ise 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Harun D.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan Sema E., Ülkü C. ve Kasım D. hakkında 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapıldı, 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Turan A. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu arada Sema E.'nin 2 çocuğu devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı
Dünya Rusya ve Ukrayna'yı konuşurken Çin'den flaş hamle! 39 savaş uçağı ile girdi...
Kar İstanbul'u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!
BOTAŞ İran’a heyet gönderdi! Gerekirse tahkime gidilecek
Kırılganlık sona erdi! İstikrarın anahtarı güçlü TL
Son dakika: THY'den İstanbul Havalimanı kararı! O tarihe kadar durduruldu
Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kamu çalışanlarına idari izin
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
SON DAKİKA! Usta oyuncudan acı haber! Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! Ayberk Pekcan kimdir, neden öldü?
ARKADAŞINA GÖNDER
İki çocuğunun yanında uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları serbest
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA