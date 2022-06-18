İki çocuğuyla yan yana gömüldüler: Acılı baba SABAH’A konuştu

Antalya'nın Serik ilçesinde cinnet geçiren babanın av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü 3 yaşında ve 7 aylık iki çocuğun cenazeleri Bozdoğan Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi. İki çocuğu ve eşini katleden Onur Muti'nin beyin ölümü gerçekleşti. Serik İlçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde Onur Muti (25), cinnet geçirerek evde bulunan otomatik tüfek ile 3 yaşındaki engelli kızı Beyhan Su, 7 aylık oğlu Ata ve eşi Selda Muti'yi (26) katletti. Sonrasında aynı tüfekle kendini vurarak intihar etmek istedi.

VAHŞETİ KOMŞULARI HABER VERDİ

Korkunç olayda arka arkaya patlayan tüfek ve gelen çığlık sesleri üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kent merkezine 83 kilometre uzakta olan bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuğun ve anne Selda Muti'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı baba Onur Muti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sonrasında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Onur Muti'nin beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

YAN YANA GÖMÜLDÜLER

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından 3 yaşındaki Beyhan Su ve 7 aylık kardeşi Ata'nın anneleri Selda Muti mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Köy halkı ve aile ise yapılan katliamın nedeni hakkında bilgilerini olmadığını söyledi. Baba Onur Muti'nin Bozdoğan'daki mermer ocağında kepçe operatörü olarak çalıştığı öğrenildi.

KIZIMI ZORLA KAÇIRDI

İki torunu ve kızının cenazeleri alan acılı baba Erdoğan Acar ise yaşadığı acının tarifi imkansız olduğunu söyledi. Kızı Selda'yı 5 yıl önce Onur Muti'nin kaçırdığını belirten baba Erdoğan Acar, "Kızımı zorla kaçırıp evlendi. Aramızda husumet vardı. Yıllardır konuşmuyorduk. Dün gece gelen haberle yıkıldık. Gitti iki tane gül gibi torunum. Kızım karıncayı incitmeyen biriydi. Bunu nasıl yaptı. Aklımı kaybedeceğim" diye konuştu.