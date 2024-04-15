İki çocuk annesi kadın kaza kurbanı

Antalya'nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde gece saat 00.30 sularında Antalya Bulvarı üzerinde Murat Çukur yönetimindeki motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada motosikletten savrulan yolcu Özlem Yerabatmaz ve Murat Çukur motosikletten yere savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Özlem Yerebatmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Çukur'un ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemenin ardından talihsiz kadınıncanbız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazayı öğrenen Özlem Yerebatmaz'ın 2 kızı ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kuaför olan Yerebakmaz'ın yakınları, meslektaşları ve sevenleri Adli Tıp Kurumu'na koştu. Özlem Yerebakmaz yapılan otopsinin ardından gözyaşları arsında Antalya'da toprağa verildi.