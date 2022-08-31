İki davadan yargılanacak üçüncüsü yolda

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalanmasının ardından Türk makamlarınca iade süreci başlatıldı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Özer'le ilgili harekete geçti. Başsavcılık, Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunduğu ve Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edileceği bilgisini verdi. Bu bilgiden hareketle yakalandığında yani Türkiye'ye ayak basmasıyla 1 gün süreyle gözaltına alınması ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatını verdi.356 milyonluk vurgun yapan Özer hakkında "örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası olmak üzere yargılandığı iki ayrı dava bulunuyor.Özer hakkında başka bir soruşturma daha yürütüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bizim de zararımız var" diyen çok sayıda mağdurun şikâyeti üzerine yeni bir soruşturma başlattı. Dosya kapsamında mağdurların zararının tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.