Haberler Yaşam Haberleri İki davadan yargılanacak üçüncüsü yolda
Giriş Tarihi: 1.9.2022

İki davadan yargılanacak üçüncüsü yolda

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’tan iadesiyle ilgli süreç başlatıldı. Özer hakkında “Bizim de zararımız var” diyerek başvuruda bulunan onlarca yeni mağdurun şikâyeti üzerine yeni bir soruşturma daha başlatıldığı ortaya çıktı

ARZU KAYA ARZU KAYA
İki davadan yargılanacak üçüncüsü yolda
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalanmasının ardından Türk makamlarınca iade süreci başlatıldı.

İADESİ BEKLENİYOR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Özer'le ilgili harekete geçti. Başsavcılık, Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunduğu ve Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edileceği bilgisini verdi. Bu bilgiden hareketle yakalandığında yani Türkiye'ye ayak basmasıyla 1 gün süreyle gözaltına alınması ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatını verdi.

40 BİN 540 YIL HAPİS İSTEMİ
356 milyonluk vurgun yapan Özer hakkında "örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası olmak üzere yargılandığı iki ayrı dava bulunuyor.

YENİ ŞİKÂYETLER GELDİ
Özer hakkında başka bir soruşturma daha yürütüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bizim de zararımız var" diyen çok sayıda mağdurun şikâyeti üzerine yeni bir soruşturma başlattı. Dosya kapsamında mağdurların zararının tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı! 2022 GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 YKS üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Son dakika: Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Son dakika: Aydın Kuşadası'nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Emekli promosyon kampanyaları için son gün ne zaman? En yüksek 2022 emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal KHK'lılar itirafı: Hepsi görevlerine iade edilecek
Büyüme verisi sonrası dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi analizi! Patlama yapabilir
Sivas'ta minibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var
KYK burs başvuru tarihleri bekleniyor! GSB ile 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
İŞKUR GSB kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı: GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
İki davadan yargılanacak üçüncüsü yolda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA