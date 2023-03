İki depremzede öğretmenden alkışlanacak hareket

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 şiddetindeki deprem sonrasında yıkılan şehirlerine ağlıyor. Pazarcık'ın ardından meydana gelen Elbistan depremi de yıkımı artırıp can kayıplarını fazlalaştırdı. Yıkımın olduğu ilçeleri terk edenlerin yanı sıra bölgede kalarak yardıma koşan depremzedeler de alanlarda görev alıyor. Bunlardan ikisi de Matematik öğretmeni Ali Hançer ve Edebiyat öğretmeni Hüseyin Aktaş. Aynı zamanda çocukluk arkadaşı da olan öğretmenler, depremden sonra aileleriyle birlikte bölgede kalarak Çadır Kentte üniversite hazırlık öğrencileri için kurulan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) gönüllü olarak görev almaya başladı. Ali Hançer ve Hüseyin Aktaş, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

Elbistan'da doğup büyüdüğünü ve burada görev yaptığını söyleyen Matematik öğretmeni Ali Hançer, "İlk depremi de ikinci depremi de yaşadım. Hiç ayrılmadım, hep buradaydım. İlk deprem gece geç saatlerde başladığı anda sarsıntıyı hissettim. Eşimle birlikte yataktan fırlayarak çocukların üzerine kapandık. Şehadet ve tekbir getirerek geçmesini bekledik. İlk başta yavaştı, daha sonra hızlandı. Her yer, her şey döküldü. Korkuyla koşarak dışarı çıktık. Arabaya bindik, köyümüze doğru yola koyulduk. Ertesi gün çocukların birkaç parça eşyasını alalım, evimizde de hasar var mı yok mu diye kontrol için eve geldim. Binada da çok fazla hasar yoktu, öğlen gibi eve girdik. Hemen birkaç parça eşyayı aldık. Alacaklarımızı aldık, arabaya bindik yüz metre ilerlemeden ikinci depreme yakalandık. Çevremdeki bütün binaların yıkıldığını gördüm. Bütün binalar teker teker yıkıldı, bizim 30 saniye önce içinden çıktığımız binada hasar aldı. Ama civardaki bütün binalar yıkıldı, yerle yeksan oldu. İlk hissettiğim korkuydu, ama bireysel korku değil çocuklarımın korkusuydu. Ben kendimden vazgeçtim. Eşime de söylüyorum, 'ikimiz ayrı çıkalım dışarıya' diye. Hani birimize bir şey olursa diğeri çocuklara sahip olsun diye. Tek korkumuz o" dedi.

"VATANIMA MİLLETİME YARDIMCI OLACAĞIM BİR ŞEY VARSA DİYE BURADAYIM"

Elbistan'da kalmayı gönüllü olarak kabul ettiğini anlatan Hançer, "Gidebilirdim ama gitmedim, burada kaldım. Vatanıma milletime yardımcı olacağım bir şey varsa, devletime yardımcı olacağım bir şey varsa onun için buradayım" diye konuştu.

"BİZ ÖĞRENCİLERE FAYDALI OLABİLİRSEK DİYE ONUN DERDİNDE, TELAŞINDAYIZ"

Elbistan'da bulunan Çadır Kent içerisindeki Destekleme ve Yetiştirme Kursunda (DYK) görev aldıklarını dile getiren Hançer, "Biz, 'öğrencilere faydalı olabilirsek' diye onun derdinde, telaşındayız. Onlara burada bir kelime dahi fazladan öğretebilsek bize yeter" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUĞUM, GENÇLİĞİM HER TARAF YOK OLDU"

Edebiyat öğretmeni Hüseyin Aktaş ise, ilk depremde ailecek çok korktuklarını, depremin uzun sürdüğünü deprem bittikten sonra aşağı indiklerini ancak hava koşulları sert olduğundan binaya hasar almadığından geri eve çıktıklarını anlattı. Aktaş, şöyle devam etti:

"Öğleye doğru çocuklarla beraber oturup muhabbet ederken bir baktım bu sefer alttan küt küt diye sesler gelmeye başladı. Duvarlardan çatırdama sesleri geliyordu. Duyduk ama kıpırdayamadık. Bina hem temel olarak sağlam hem de konum olarak güvenli yerde olduğu için biraz o güven bize biraz rahatlık verdi. Deprem bittikten sonra hızlıca çocukları alarak aşağıya indim. Arabayla beraber çarşıya indik, çarşı bitmiş haldeydi. Her taraf toz duman içerisindeydi. Savaş ancak böyle bir şeydir herhalde. Biz her ne kadar savaş görmesek de bir korku filmi setinde yaşıyormuş gibi hissettik. Çocukluğum, gençliğim her taraf yok oldu."

"BURASI BENİM VATANIM, TERK EDEMEM, KENDİ VATANIMIZI YİNE KENDİMİZ KURACAĞIZ"

Depremin ardından Elbistan'dan ayrılmak istemediğini söyleyen Aktaş, "Burası benim vatanım, ben burayı terk edemem. Ben burada büyüdüm. İl dışında evimiz var, gidip kalabilirdim ama gitmeyi hiç düşünmedim. Çünkü biz bu kültürle büyüdük. Terk etmek bizde kesinlikle yok. Kendi vatanımızı yine kendimiz kuracağız. Burası bizim, kalkana kadar buradayız" şeklinde konuştu.