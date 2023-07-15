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Giriş Tarihi: 15.7.2023

İki dosttan biri gazi diğeri şehit oldu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
İki dosttan biri gazi diğeri şehit oldu
Erzurum'da yaşayan Rıza Demir (43), 15 Temmuz'da eşinin ameliyatı için geldiği İstanbul'da darbecilere karşı durdu. Hasdal'da üzerine çıktığı tanktan düşerek yaralandı. Demir yaşadıklarını şöyle anlattı:
O an öleceğim derken bir anda birisi beni çekti. Saniyelerle kurtuldum. O gece hemşerim Özel Harekât polisi Murat Ellik (25) Ankara'da Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit oldu. Murat ile 15 Temmuz'dan bir hafta önce Erzurum'da karşılaştık. Helallik aldım. Sanki ikimizin de içine doğmuştu. Abi-kardeş gibiydik. O gece izinliydi, acil göreve çağrılınca hemen gitmiş.

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İki dosttan biri gazi diğeri şehit oldu
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