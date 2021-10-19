Giriş Tarihi: 20.10.2021

İki doz aşılıların oranı 33 ilde yüzde 75’i aştı AA

Sağlık Bakanlığı’na göre, 18 yaş üstünde en az iki doz aşılananların oranı yüzde 75’i aşarken, il sayısı 33’e, yüzde 80’i aşan il sayısı sie 7’ye yükseldi