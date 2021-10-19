İki doz aşılıların oranı 33 ilde yüzde 75’i aştı

Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş üstü nüfusun yüzde 75'inden fazlasına en az iki doz aşı yapılan illerin sayısı 33'e ulaştı. 7 ilde ise bu oran yüzde 80'in üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesindeki verilerden derlediği bilgilere göre, Türkiye
genelinde 18 yaş üstü nüfusta, en az çift doz aşı olma oranlarını artırarak, düşük riskli (mavi renk) kategoride yer alan illerin sayısı her geçen gün artıyor. Bakanlığın 20 Eylül 2021 tarihli verilerinde 7 il iki doz aşılamada yüzde 75'i geçerken, önceki gün itibarıyla bu sayı 33'e ulaştı. İki doz aşılama oranlarında ilk sıraları alan Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir ve Osmaniye'de oran yüzde 80'in üzerine çıktı. Edirne, Balıkesir ve Burdur'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 79'undan fazlası, Zonguldak, İzmir
, Bartın, Giresun ve Aydın'da yüzde 78'den fazlası aşılandı. İki doz aşılanma oranlarının yüzde 75-78 aralığında olduğu iller ise Manisa, Artvin, Sinop, Bilecik, Tekirdağ, Çorum, Uşak, Isparta, Ankara
, Mersin, Kastamonu, Samsun, Çankırı, Ardahan, Bolu, Antalya ve Tokat oldu.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE ARTIŞ
Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşılanma oranı yüzde 65-75 aralığında olan il sayısının da 35'e çıktığı görüldü. Bu kapsamda, toplam 68 ilde, 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası aşılandı. Son bir ayda aşılanma oranının en çok arttığı iller sırasıyla Hakkari, Şırnak, Mardin, Bitlis ve Şanlıurfa oldu. Ankara, İstanbul
ve İzmir'de de 20 Eylül'den bu yana aşılama oranları arttı. İzmir, üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı. Buna göre, son bir ayda Ankara'nın yüzde 71.3 olan 18 yaş üstü nüfusta iki doz aşılanma oranı yüzde 76.7'ye, İstanbul'un yüzde 64.9 olan oranı yüzde 71'e, İzmir'in ise yüzde 73.7 olan oranı yüzde 79'a çıktı. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Ülke genelinde en az çift doz aşılanma oranlarının yüzde 80'ler düzeyine gelmesiyle toplumsal bağışıklığa çok daha yakın olmamız mümkün olacak" dedi ve ekledi: "Son dönemde günlük aşılama hızının yavaşladığını görüyoruz. En önemli nedenleri arasında gençlerin aşıya yeterince ilgi göstermemesi yer alıyor."