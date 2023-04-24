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Giriş Tarihi: 25.4.2023

İki düğünde magandalar iki can aldı

Şanlıurfa’da sünnet düğününde bir magandanın silahından çıkan kurşun Abdullah Akcan’ın ölümüne yol açtı. Çorum’da da bir düğünde Ozan Özşahin, maganda kurbanı oldu

İki düğünde magandalar iki can aldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Tozluca mahallesinde yaşayan Abdullah Akcan (48), akrabası olan muhtar Salih B.'nin oğlunun sünneti için Şekerköy Mahallesi'ne gitti. Diğer davetlilere birlikte sandalyede oturarak halayı izleyen Akcan, nereden geldiği belirlenemeyen merminin başına isabet etmesi sonucu yere düştü. Ağır yaralanan Akcan kaldırıldığı hastane kurtarılamadı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Akcan'ın ölümüne neden olan silahın sahibini belirlemek için çalışma başlattı. Gözaltına alınan düğün sahibi muhtar, karakola götürüldü.

BAŞINA İSABET ETTİ
Çorum'un Mecitözü ilçesi Alancık köyünde de maganda can aldı. Köydeki düğün törenine katılan Ozan Özşahin (36) havaya ateş açılmasının ardından aniden yere yığıldı. Özşahin'in başından kan aktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Özşahin, hayatını kaybetti. Özşahin'in ölümüne sebep olan kişinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Özşahin, Çayan köyünde toprağa verildi. Öte yandan Tokat'a bağlı Çat beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Tarafların birbirine tabancayla ateş ettiği sırada olay yerinden geçen Yusuf Uzan, vurularak hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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İki düğünde magandalar iki can aldı
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