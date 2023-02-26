Haberler Yaşam Haberleri İki efsane pilot Schumacher ve Senna Araba Müzesi’nde buluştu
Giriş Tarihi: 26.2.2023 13:59 Son Güncelleme: 26.2.2023 14:14

İki efsane pilot Schumacher ve Senna Araba Müzesi’nde buluştu

Formula 1’de en unutulmaz efsane pilotu Alman Michael Schumacher ve Brezilyalı Ayrton Senna, kendileri gibi efsane olan spor otomobillerin arasında Kıbrıs Araba Müzesi’nde buluştu. Kazak sanatçı Talgat Duishebayev’in imzasını taşıyan ve karşılarına geçtiğinizde sohbet etme hissi uyandıracak kadar gerçekçi olan hiperrealist silikon heykeller ziyaretçilerini bekliyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İki efsane pilot Schumacher ve Senna Araba Müzesi’nde buluştu

1994'te ve 1995'te la yaşadığı şampiyonlukların ardından, 2000-2004 yılları arasında Ferrari ile üst üste yaşadığı dünya şampiyonlukları Schumacher'i, haklı olarak, Formula 1'in en unutulmaz ikonlarından birine dönüştürdü. Üç dünya şampiyonluğu bulunan ve 1994'te yine lider götürdüğü bir yarışta geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Senna ise kendisini izleme şansına erişmiş pek çokları tarafından gelmiş geçmiş en iyi F1 pilotu olarak kabul ediliyor.

Michael Schumacher ve Ayrton Senna ile 150'nin üzerinde klasik otomobili görmek isteyenler müze haftanın her günü açık.

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İki efsane pilot Schumacher ve Senna Araba Müzesi’nde buluştu
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