İki eğlence mekanı çalışanları kapıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Gecenin sessizliğini bozan siren sesleri Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanları önündeki silahlı kavga için çaldı. İddiaya göre yan yana olan iki alkollü eğlence mekanını çalışanları arasında gece yarısı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar birbirine girdi ve silahlar ateşlendi. Olay sırasında 21 Ahmet Toykar, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. ateşli silah ve aldıkları darbelerle yaralandı.
Olay gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne bildirmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelere kaldırdı. Olay sırasında aldığı mermi yaralarıyla birlikte çok kan kaybeden 21 Ahmet Toykar hayatı kaybetti. Hastanede can veren Ahmet Toykar'ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan kanlı olay sonrasında her iki mekanda çalışan 19 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri bölgede delil çalışması yaptı. Olayda kullanılan tabanca ve tüfeklerden çıkan çok sayıdaki boş kovanı OYİ ekipleri tek, tek topladı.
Kanlı olay sonrasında hastanelere akın eden yaralıların yakınları sinir krizleri geçirdiği olaylarla ilgili olarak polis hastaneler ile 2 mekanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan ve sorgusu süren 19 kişinin verdiği ifadelerle birlikte gözaltı sayısının artması beklenirken, polis olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturmasını ise sürdürüyor.