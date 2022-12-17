İki eğlence mekanı çalışanları kapıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kanlı olay sonrasında hastanelere akın eden yaralıların yakınları sinir krizleri geçirdiği olaylarla ilgili olarak polis hastaneler ile 2 mekanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan ve sorgusu süren 19 kişinin verdiği ifadelerle birlikte gözaltı sayısının artması beklenirken, polis olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturmasını ise sürdürüyor.