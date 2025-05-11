İki eşi şehit oldu çocuklarını fedakarlıkla büyüttü

Erzurum'da iki eşini de teröre şehit veren, Şehit Gazi Güvenlik Dul ve Yetimler Yardımlaşma Derneği Başkanı Nezahat Üstündağ, 4 çocuğuu da hem annelik hem babalık yaparak büyütmenin gururunu yaşıyor. Gece gündüz çalışarak çocuklarını okuttuğunu ve çeşitli kurumlarda memur olmalarını sağladığını anlatan Üstündağ, "Çok fedakarlık yaptım, halen yapıyorum. Vatana ve millete hayırlı çocuklar büyütmeye çalıştım. Çocuklarım çok büyük zorluklar çekti, çok şükür bugün onlarla gurur duyuyorum. Anne asla yorulmaz, uykusu gelmez, hasta olmaz, acıkmaz hep çocuklarını düşünür" dedi.