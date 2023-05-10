İki ev hanımını 2 milyon 250 bin TL dolandırdı

İstanbul'da kendi savcı olarak tanıtan bir teledolandırıcı kendisine ev kadınlarını hedef seçti. Bağcılar'da ev hanımı P.B.'yi (37) telefonla "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diye korkutup 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Kadın dolandırıldığını anlayıp ihbarda bulununca, polis görüntülerinden şüphelinin kimliği tespit edildi. Esenler'de saklandığı adreste gözaltına alınan şüpheli Vedat D.'nin üst aramasında 250 bin liralık ziynet eşyası bulundu. Bu ziynet eşyalarının bir süre önce aynı yöntemle dolandırılan ev hanımı S.E.'ye (66) ait olduğu tespit edildi. 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.