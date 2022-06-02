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Giriş Tarihi: 2.6.2022

İki evlat, iki hayat

İHA
İki evlat, iki hayat
İzmir'de hayırlı iki evlat, babalarına hayat hediyesi verip can aşıladı. 61 yaşındaki siroz hastası Faruk Evin'in oğlu Barış Evin (21) ile lösemi hastası İrfan Ruğala'nın (57) oğlu Mehmet Vefa Ruğala (33) babalarına donör oldu. Kent Hastanesi'nde Faruk Evin'e oğlu Barış'tan karaciğer, İrfan Ruğala'ya da oğlu Vefa'dan kemik iliği kök hücre nakledildi. İki baba da sağlıklarına kavuşmanın yanında hayırlı evlat yetiştirmenin onur ve mutluluğunu yaşadı.



Baba Evin, "Vericilerin hayati risklerini çok araştırdım, kısa sürede normal yaşamlarına döndüklerini okudum, öğrendim, doktorlardan dinledim. Ondan sonra kabul ettim. Oğlum sayesinde yeni bir hayata başladım. Hızla da iyileşiyorum. Allah'ım her anne babaya böyle hayırlı evlatlar nasip etsin" derken, 6 çocuk sahibi baba Ruğala ise "Yurtiçi ve dışından da verici bulunamayınca yarı uyumlu olarak oğlumdan nakil yapıldı. Şimdi çok iyiyim. Oğlum bana şifa olacak, inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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İki evlat, iki hayat
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