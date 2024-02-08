Üç feci kazaya 10 kurban

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Mehmet Fırtına'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada İmran Fırtına (66), Fatma Nur Fırtına (24) ve 6 aylık Egemen Fırtına hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde de Ahmet Mayda yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Özsoy'un kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hasan Ulus (74), Mehmet Özsoy (62) olay yerinde, Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda hastanede hayatını kaybetti. İzmir'in Torbalı ilçesinde ise hızla karşı şeride geçen TIR, servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsteki Hikmet Tayfun Ç. (69), Ömer A. (42) ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi öldü.