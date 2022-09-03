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Giriş Tarihi: 3.9.2022

İki genç Şile’de dalgalara kapıldı

İki genç Şile’de dalgalara kapıldı
İstanbul Şile'de denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. İmrenli Plajı'nda Deniz Baran Çiçek (22) ile Beytullah Can Arslan (24), sabah saatlerinde enize girdi. Dalgalara kapılarak gözden kaybolan gençleri fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Arama çalışmalarında, Arslan'ın cansız bedeni sahildeki kayalıklarda bulundu. Çiçek'i arama çalışmaları ise sürüyor. Siirt'in Pervani ilçesi Dolusalkım köyünde de 2 yaşındaki Abdullah Akboğa evlerinin yakınındaki havuza düştü ve boğularak hayatını kaybetti.

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İki genç Şile’de dalgalara kapıldı
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