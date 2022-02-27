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Giriş Tarihi: 28.2.2022

İki genç yangında öldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İki genç yangında öldü
İZMİR'DE elektrik prizinden çıkan yangında 24 yaşındaki Sıtkı Korcan Öztim (24) ile kız arkadaşı Türkan Hazal Geboloğlu (20) hayatını kaybetti. Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında bulunan Harun Öztim'e ait dairede dün elektrik prizinden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Daireye giren ekipler Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu'nu hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi. İki gencin cenazeleri, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Doğum gününde evlat acısı yaşayan Harun Öztim, sinir krizi geçirdi. Sıtkı Korcan Öztim'in de bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

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İki genç yangında öldü
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