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Giriş Tarihi: 29.11.2024

İki gencin cesedi denizden çıkarıldı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İki gencin cesedi denizden çıkarıldı
İstanbul Pendik sahilinde denizde iki kişinin cesedi bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden kişilerin Melihcan Etemoğlu (23) ve Muhammet Kaya (31) olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcısı ile birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk yapılan çalışmada ölenlerden birinin ense kısmında, diğerinin ise şakak kısmında kurşun girişi olduğu belirlendi. Ölenlerin intihar mı yoksa cinayet sonucu mu hayatlarını kaybettiğinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı.
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İki gencin cesedi denizden çıkarıldı
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