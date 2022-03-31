İki gencin şakalaşması faciaya dönüştü

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencileri E.K. (19) ve R.B. (17) teneffüs sırasında arkadaşlarıyla şakalaştı. Bir erkek arkadaşlarını kızlar tuvaletine iten gençlerden E.K., içerideki kızın bağırmasıyla 'Resminizi çektim' diyerek şaka yapmak istedi. Olayın taciz iddiasına dönmesinin ardından durum polise bildirildi. Daha sonra okuldan çıkarak Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi'ndeki evine giden E.K., babasının av tüfeğiyle intihar etti.

ARKADAŞININ CENAZE NAMAZINA KATILDI

Arkadaşının cenaze namazına katılan R.B. de arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisinde bulunan Kır Bahçe Düğün Salonu'na girerek kendisini asarak hayatına son verdi. Okula gitmekte olan öğrenciler, R.B.'yi asılı halde gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.