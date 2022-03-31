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Giriş Tarihi: 31.3.2022 15:30

İki gencin şakalaşması faciaya dönüştü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İki gencin şakalaşması faciaya dönüştü

Ankara'da lise öğrencileri arasında yaşanan şakalaşma faciaya dönüştü. “Resminizi çektim” şakası taciz iddiasına dönüşmesi üzerine durumu kaldıramayan iki genç intihar ederek hayatlarına son verdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencileri E.K. (19) ve R.B. (17) teneffüs sırasında arkadaşlarıyla şakalaştı. Bir erkek arkadaşlarını kızlar tuvaletine iten gençlerden E.K., içerideki kızın bağırmasıyla 'Resminizi çektim' diyerek şaka yapmak istedi. Olayın taciz iddiasına dönmesinin ardından durum polise bildirildi. Daha sonra okuldan çıkarak Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi'ndeki evine giden E.K., babasının av tüfeğiyle intihar etti.

ARKADAŞININ CENAZE NAMAZINA KATILDI

Arkadaşının cenaze namazına katılan R.B. de arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisinde bulunan Kır Bahçe Düğün Salonu'na girerek kendisini asarak hayatına son verdi. Okula gitmekte olan öğrenciler, R.B.'yi asılı halde gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İki gencin şakalaşması faciaya dönüştü
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