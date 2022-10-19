İki grubun kavgası cinayetle bitti

Kocaelı'nın İzmit ilçesinde, dün sabaha karşı eğlence mekânlarının bulunduğu sokak üzerinde alkollü 2 grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada elinde tabancayla bir bardan çıkan kimliği belirsiz bir kişi, Emrah Akkuş'a (28) defalarca ateş etti. Ardından yaralı halde yere düşen Akkuş'u tekmeledi. Olay yerine gelen kimliği belirsiz başka bir kişi de kenarda duran bir kişinin ayaklarına ateş edip tabancanın kabzasıyla vurdu. Akkuş, kaldırıldığı hasatnede ölürken, olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.