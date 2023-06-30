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Giriş Tarihi: 30.6.2023 11:43 Son Güncelleme: 30.6.2023 11:53

İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de daha önceden aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Okan Kaplan (21) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili şüpheli B.Y. gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi 75 Sokak'ta dün gece saat 02.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Okan Kaplan, Esat G.(25) ve Kaan G.(25) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede ilk tedavisi yapılan Okan Kaplan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedaviye alınan Okan Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, Kaan G. ve Esat G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından şüpheli B.Y'yi gözaltına aldı. B.Y. sorgulanmak için emniyete götürülürken, Okan Kaplan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli B.Y'nin ilk ifadesinde diğer grubun kendisine silahlı saldırı düzenlemek için geldiği sırada olayın yaşandığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
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