Haberler Yaşam Haberleri İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti
Giriş Tarihi: 1.7.2023

İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti
İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gece aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Okan Kaplan (21) hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Kaan G. ve Esat G.'nin tedavisi sürüyor. Polis şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı. B.Y.'nin ilk ifadesinde diğer grubun kendisine silahlı saldırı düzenlemek için geldiği sırada olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
İBB'nin Sultan 2. Abdülhamid hazımsızlığı! Hamidiye suyun adını değiştirdiler
Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza! 4 ölü 21 yaralı! 5 kişinin durumu ağır!
Ayasofya Camisi önünde provakasyon yapmıştı! Bir daha ülkemize giremeyecek…
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplantı kararı
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık göndermesi: FETÖ sana sunarken sesin çıkmıyordu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA