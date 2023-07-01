İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti

İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gece aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Okan Kaplan (21) hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Kaan G. ve Esat G.'nin tedavisi sürüyor. Polis şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı. B.Y.'nin ilk ifadesinde diğer grubun kendisine silahlı saldırı düzenlemek için geldiği sırada olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.