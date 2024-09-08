İki grup arasında kanlı hesaplaşma

İstanbul Pendik'te gece yarısı iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan şüphelileri yakalanması için çalışma başlatıldı.