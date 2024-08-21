İki grup arasındaki kavga ölümle bitti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Refik Şevket İnce Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirine tabancayla ateş etti. Kavgada kurşunun isabet ettiği İrfan Yılmaz (28) ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA