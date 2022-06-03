İki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken gözünden oluyordu

3 kere ameliyat oldum. Sonuncusunu Ankara'da oldum. Bana bir umut ışığı açtılar. Tek umudum burası. Her şeyi göze aldım. Bu Allah'ın bana cezası oldu. 'Göremezsin' dediler; ama şimdi az da olsa görmeye başladım. Her şeye katlandım. Umudumu yitirmedim. Bundan sonra her şeyden uzak duracağım, bu bana bir ders oldu" dedi.