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Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:11 Son Güncelleme: 19.10.2022 10:28

İki grup birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli İzmit İlçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki ayrı grup arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
İki grup birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, eğlence mekanlarının bulundupu sokak üzerinde iki ayrı grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bu esnada kavga eden grupta bulunan 1 kişi, silahını çıkartarak art arda ateş etti. Açılan ateş sonucu Emrah Akkuş (28) ile ismi alınamayan bir kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları ilk müdahale sonrası ağır yaralanan Akkuş, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, ayağından vurulduğu öğrenilen diğer yaralı ise SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polsi ekipleri yapmış oldukları incelemeler sonrası, olayla ilgili geniş çapkı soruşturma başlattı.

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İki grup birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
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