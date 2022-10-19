İki grup birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Bu esnada kavga eden grupta bulunan 1 kişi, silahını çıkartarak art arda ateş etti. Açılan ateş sonucu Emrah Akkuş (28) ile ismi alınamayan bir kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları ilk müdahale sonrası ağır yaralanan Akkuş, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, ayağından vurulduğu öğrenilen diğer yaralı ise SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.