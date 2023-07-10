İki grup çatıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Şahin Ö. isimli kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Şahin Ö. kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silahtan çıkan mermiler sonucu ağır yaralandı. Şahin Ö. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.