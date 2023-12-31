İki grup çatıştı Büşra vuruldu

İstanbul Sultangazi'de otomobille seyir halindeki 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Çatışma sırasında sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra P. ağır yaralandı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobille seyir halinde olan 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Güpegündüz sokak sokak süren çatışmada şüpheliler otomobillerini bırakıp kaçtı. Çatışmada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin saldırıya karışan Mustafa Kemal B. (27), diğerinin ise sokaktan geçmekte olan 15 yaşındaki Büşra P. olduğu belirtildi. Şüpheli hafif yaralanırken, ağır yaralı olan Büşra P.'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Otomobillerde yapılan aramalarda kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar 2 eve, sokakta bulunan caminin çay ocağına ve park halindeki araçlara isabet etti.