Haberler Yaşam Haberleri İki grup çatıştı Büşra vuruldu
Giriş Tarihi: 31.12.2023

İki grup çatıştı Büşra vuruldu

İki grup çatıştı Büşra vuruldu
İstanbul Sultangazi'de otomobille seyir halindeki 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Çatışma sırasında sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra P. ağır yaralandı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobille seyir halinde olan 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Güpegündüz sokak sokak süren çatışmada şüpheliler otomobillerini bırakıp kaçtı. Çatışmada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin saldırıya karışan Mustafa Kemal B. (27), diğerinin ise sokaktan geçmekte olan 15 yaşındaki Büşra P. olduğu belirtildi. Şüpheli hafif yaralanırken, ağır yaralı olan Büşra P.'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Otomobillerde yapılan aramalarda kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar 2 eve, sokakta bulunan caminin çay ocağına ve park halindeki araçlara isabet etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "Süper Kupa" tepkisi: İstismar siyaseti!
Yanındakilere 'köle' olarak sesleniyor: İşte Fergio Bey ve mesleği
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yerel Seçim mesajı: Yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Garson’dan 16 yıllık arşiv çıktı! Çarpıcı bilgiler var... Teröristbaşının tüm talimatları...
ABD'li WSJ İsrail'in Gazze'deki yıkımını 2. Dünya Savaşı'na benzetti
Her yönüyle Riyad krizi
İzmir metrosunda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var
Son dakika: AFAD duyurdu! Elazığ'da korkutan deprem...
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
İki grup çatıştı Büşra vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA