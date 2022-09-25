İki gün önce aldı, tramvaya çarptı

İstanbulSultangazi'de Ekrem Bora (18), arkadaşı İdris Aslan (19) ile birlikte 2 gün önce aldığı motosiklete binerek gezmeye çıktı. Bora, Hacı Şükrü Tramvay Durağı'nda yayalara yanan kırmızı ışığa rağmen karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yapınca hareket halindeki tramvaya çarptı. Motosikletin arkasındaki Aslan, tramvayın altına girdi ve metrelerce sürüklendi. Yara almadan kurtulan Bora, ağır yaralı arkadaşını kaldırıma taşıdı. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.