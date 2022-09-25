Haberler Yaşam Haberleri İki gün önce aldı, tramvaya çarptı
Giriş Tarihi: 25.9.2022

İki gün önce aldı, tramvaya çarptı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İki gün önce aldı, tramvaya çarptı
İstanbul Sultangazi'de Ekrem Bora (18), arkadaşı İdris Aslan (19) ile birlikte 2 gün önce aldığı motosiklete binerek gezmeye çıktı. Bora, Hacı Şükrü Tramvay Durağı'nda yayalara yanan kırmızı ışığa rağmen karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yapınca hareket halindeki tramvaya çarptı. Motosikletin arkasındaki Aslan, tramvayın altına girdi ve metrelerce sürüklendi. Yara almadan kurtulan Bora, ağır yaralı arkadaşını kaldırıma taşıdı. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'den 'Benimle misiniz?' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı! Akşener'den manidar sözler
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Ortaköy'de 'takım elbise' dehşeti! 1'i kadın 3 kişiye dakikalarca dayak
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması!
İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken gönderme: Saldırıya falan uğradı sandım...
Staj yapana emeklilik müjdesi! EYT kapsamına nasıl girecekler? İşte 5 soruda yeni sistem...
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen üniversite öğrencisi için bakanlık devrede
Son dakika: Mersin'de ‘hava saldırısı’ anonsu paniği! Valilik açıklama yaptı
Son dakika: Eski komşudan vahşet! Satırla boynu ve kolları kesildi
Son dakika | Bakan Kirişci'den üreticiye peş peşe müjdeler: 12 bin TL'ye çıkıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
İki gün önce aldı, tramvaya çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA