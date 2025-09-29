İki gün önce nikâh kıydı damat yanmış halde bulundu

Çanakkale'de, iki gün nikâh kıyan ve 20 gün sonra düğün yapmayı planlayan berber Mehmet Özdemir, otomobilinde yanmış halde bulundu. Aracın neden yandığı ve Özdemir'in niçin çıkamadığı henüz tespit edilemezken, ailesi cesedin oğullarına ait olmadığını iddia etti. Ceset, DNA testine gönderildi.Çanakkale'de, merkeze bağlı Karacaören köyünde önceki gece saat 03.30 sıralarında bir aracın yandığını gören vatandaşlar; itfaiyeye ve jandarmaya bilgi verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürdü. Araçta yapılan incelemede ise herkesi dehşete düşüren bir detay ortaya çıktı. Aracın şoför koltuğunda tamamen yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Jandarma yaptığı araştırmada otomobilin, berberlik yapan Mehmet Özdemir'e ait olduğunu belirledi.Özdemir'in iki gün önce nikâh masasına oturduğu düğününün ise 18 Ekim de yapılacağı ortaya çıktı. Aracın neden alev aldığı ve berber Özdemir'in neden araçtan neden çıkamadığı belirlenemezken, olay yerine ulaşan Özdemir ailesi, cesedin oğullarına ait olmadığını iddia etti. Arkasında birçok soru işareti bırakan olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, ceset, gerçek kimliğin belirlenmesi ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.