İki gün sonra uçurumda ölü bulundu

Olay, ilçeye Eskidere ve Bulgurluk köylerinin yakınlarında yaşandı. Evinden 9 Eylül günü çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ali Rıza Kılıç'ın yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Drone ve iz takip köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen aramada Kılıç'ın cenazesi uçurumdan düşmüş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kılıç'ın cesedi otopsi için İmranlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.