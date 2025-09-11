Haberler Yaşam Haberleri İki gün sonra uçurumda ölü bulundu
Giriş Tarihi: 11.9.2025 15:40 Son Güncelleme: 11.9.2025 15:44

İki gün sonra uçurumda ölü bulundu

Sivas’ta İmranlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Rıza Kılıç (77), uçurumdan düşmüş halde ölü bulundu.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
İki gün sonra uçurumda ölü bulundu

Olay, ilçeye Eskidere ve Bulgurluk köylerinin yakınlarında yaşandı. Evinden 9 Eylül günü çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ali Rıza Kılıç'ın yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Drone ve iz takip köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen aramada Kılıç'ın cenazesi uçurumdan düşmüş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kılıç'ın cesedi otopsi için İmranlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İki gün sonra uçurumda ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz