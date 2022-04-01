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Giriş Tarihi: 1.4.2022 13:14 Son Güncelleme: 1.4.2022 13:23

İki günde iki iş yerini soyan hırsız tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İki günde iki iş yerini soyan hırsız tutuklandı

İstanbul’da iki günde iki iş yerinden 60 bin lira değerinde su sayaçları, musluk bataryası, kombi parçaları, elektrik panosu ve elektrik aksamlarını çalan kişi yakalandı.

İstanbul'da V.Ç. (37) isimli bir kişi; iki günde Ataşehir İlçesi'ne bağlı İçerenköy Mahallesi'nde bulunan iki ayrı iş yerini soydu.

İki günde iki iş yerini soyan hırsız tutuklandı | Video

İş yerlerinden 60 bin lira değerinde su sayaçları, musluk bataryası, kombi parçaları, elektrik panosu ve elektrik aksamlarını çalan V.Ç.'nin söz konusu malzemeleri sattığı tespit edildi. Kısa sürede kimliği belirlenen ve hırsızlık başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü kaydı bulunan V.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen V.Ç. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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İki günde iki iş yerini soyan hırsız tutuklandı
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