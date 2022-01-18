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Giriş Tarihi: 18.1.2022 00:10

İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

İHA
İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de, kendisinden iki gündür haber alınamayan F.C. (38) arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de arkadaşları tarafından 2 gündür haber alınamayan F.C. (38), evinde ölü bulundu.

Olay, Osmangazi Mahallesi 1885. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde tek başına yaşayan F.C.'den (38) 2 gündür haber alamayan arkadaşları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca, evin penceresinden bakan arkadaşları, F.C.'nin hareketsiz olarak yattığını görmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde F.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ile birlikte Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından F.C.'nin cesedi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
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