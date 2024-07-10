İki hafta önce kayboldu: Cansız bedeni buğday tarlasında bulundu

Amasya'ya bağlı Sıracevizler Köyünde iki hafta önce kaybolan 89 yaşındaki Alzheimer hastası Nurdane Kaplan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı kadının cansız bedeni, hasadı devam eden bir buğday tarlasında biçerdöver operatörü tarafından bulundu.

Sıracevizler Köyünde yaşayan 89 yaşındaki Alzheimer hastası Nurdane Kaplan, 25 Haziran tarihinde kayboldu. Yaşlı kadını bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. 89 yaşındaki Alzheimer hastası Kaplan'ı arama çalışmaları devam ederken hasat edilen bir buğday tarlasında biçerdöver kullanan bir kişi, Kaplan'ın cansız bedenini yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adli tabibin yaptığı inceleme sonucu doğal yollardan hayatını kaybettiği belirlendi.