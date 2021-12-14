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Giriş Tarihi: 15.12.2021

İki hekime acı veda

İki hekime acı veda
SAKARYA Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan Veysel Erdem Uzun, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası 42 yaşındaki diş hekimi Uzun'un cenazesi, görev yaptığı hastanenin bahçesinde meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Bursa'da, Ulubatlı Hasan Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi ve eski İlçe Sağlık Müdürü Kutsal Altıntaş (57), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aşı karşıtı olduğu belirtilen evli ve bir çocuk babası Altıntaş'ın Karacabey Emir Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazına meslektaşları ve ailesi katıldı. Bursa Tabip Odası'nın ailesine taziye mesajı yayımladığı Altıntaş'ın cenazesi Balıkesir'deki Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. AA-DHA

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İki hekime acı veda
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