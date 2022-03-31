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Giriş Tarihi: 31.3.2022 16:52

İki hırsız otelin önündeki mazgalları çalarak kazalara davetiye çıkardı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İki hırsız otelin önündeki mazgalları çalarak kazalara davetiye çıkardı

Şişli'de İki hırsız otelin önündeki mazgalları çaldılar. Hırsızların mazgalları çalması sonucu insanlar kazarak içerisine düşme tehlikesi yaşadılar. Mazgalları çalan hırsızlar yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edildiler.

Mazgal hırsızlığı geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Şişli İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Bir otelin girişindeki hava menfezi mazgalları çalındı. Mazgalların çalınması ile birlikte otelin önünden geçenler kazarak boşluğa düşme tehlikesi yaşadılar. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızları çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. Çaldıkları mazgalları çekçek arabasına yükleyip olay yerinden kaçan A.K. ve Y.Ç. isimli şahıslar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu aynı gün akşam saatlerine doğru Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin sorgusunun ardından A.K. ve Y.Ç. isimli şahıslar ifadeleleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildiler.

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İki hırsız otelin önündeki mazgalları çalarak kazalara davetiye çıkardı
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