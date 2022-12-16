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Giriş Tarihi: 16.12.2022 23:14

İki husumetli arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kırıkkale'de iki husumetli arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
İki husumetli arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Olay, saat 21.00 saatlerinde Atatürk Bulvarında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Hilmi Alkan ile Eray A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eray A. üzerinde bulunan tabanca ile Hilmi Alkan'a ateş açtı. Açılan ateşte Hilmi Alkan karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli Eray A. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hilmi Alkan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hilmi Alkan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Eray A., polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İki husumetli arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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