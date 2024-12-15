İki İETT otobüsü kazası: Biri çocuk 2 kişi öldü

İstanbul 4. Levent'te bulunan otobüs durağında minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu (38), yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durak cebine giren ve Kemal B. (61) idaresindeki 500T hat numaralı İETT otobüsü, genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Koyunoğlu, otobüsün arka lastiğinin başının üstünden geçmesi sonucu feci şekilde can verdi. İETT şoförü Kemal B. gözaltına alınırken bir görgü tanığı, "Çığlık üzerine dönüp baktığımda yerde birinin kanlar içinde yattığını gördüm. Şoförün, 'Görmedim. Görmedim' dediğini duydum" şeklinde konuştu. Beyoğlu'nda ise Kur'an kursuna giden 11 yaşındaki Nesrin Cuma, bir başka İETT otobüsünün altında can verdi. Otobüs şoförü Hüseyin S. gözaltına alındı.