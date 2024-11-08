İki il sınırında çıkan yangın 10 saatte söndürüldü

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alan dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümüştü. Havadan ve karadan başlayan müdahaleye, çevre illerden de destek gelmişti. 2 söndürme helikopteri, 120 araç ve yaklaşık 400 personel ile yürütülen söndürme çalışmaları gün boyu ve akşam saatlerine kadar aralıksız sürdü.

Alevler, ancak gece yarısı kontrol altına alınabildi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğu ise soğutma çalışmalarının ardından yapılacak olan çalışmayla tespit edilecek.