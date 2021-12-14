Haberler Yaşam Haberleri İki ilçede yangın dehşeti 2 ölü
Giriş Tarihi: 15.12.2021

İki ilçede yangın dehşeti 2 ölü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İki ilçede yangın dehşeti 2 ölü
İZMİR'İN Dikili ve Bornova ilçelerinde meydana gelen iki ayrı yangında, 2 kişi hayatını kaybetti. Bornova Meriç Mahallesi'nde oğlu ile birlikte yaşayan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen Ahmet Bingöl'ün (88) evde yalnız bulunduğu sırada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler etkisiz hale getirilirken, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Dikili Çandarlı Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde de önceki gece 03.45 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Suat Burcu'nun (55) cansız bedenine ulaşıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal'a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP'li çıktı
İBB'nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah
Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
BAE'den ABD'ye F-35 anlaşmasından çekilme tehdidi
Fatih Terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı! İstifaya davet ettiği iddia edilen taraftara...
Önce Tanrıkulu şimdi de HDP’li Taşdemir! SİHA'lar PKK’yı vuruyor, ses onlardan çıkıyor
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron varyantı açıklaması
Son dakika | Teröristbaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal çıkış! İYİ Parti bile isyan etti
ARKADAŞINA GÖNDER
İki ilçede yangın dehşeti 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA