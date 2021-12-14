İki ilçede yangın dehşeti 2 ölü

İZMİR'İN Dikili ve Bornova ilçelerinde meydana gelen iki ayrı yangında, 2 kişi hayatını kaybetti. Bornova Meriç Mahallesi'nde oğlu ile birlikte yaşayan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen Ahmet Bingöl'ün (88) evde yalnız bulunduğu sırada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler etkisiz hale getirilirken, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Dikili Çandarlı Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde de önceki gece 03.45 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Suat Burcu'nun (55) cansız bedenine ulaşıldı.