İki ilde FETÖ’nün yeniden yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlarla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) Müdürlüğünce aylar süren takip sonucunda Ankara ve Konya illerinde dün 24 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda aralarında meslekten ihraç "Emniyet Müdürü, Komiser, Polis Memuru, Öğretmen ve Sağlık Personelinin" de bulunduğu 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bunların birçoğunun yazılımı örgüte ait haberleşme programı kullandığı ve örgüt içerisinde mahrem hizmetlerde görev yaptığı belirlendi. Yakalanan şahıslara daha önce de örgüt üyesi ve yönetici olmaktan işlem yapıldığı belirlendi. Şahısların, FETÖ Silahlı Terör Örgütü içerisinde mahrem hizmetler olarak adlandırılan emniyet mahrem yapısında üst düzey müdür yardımcısı sıfatı taşıyan veya mahrem imamlık yapan şahıslar hakkında devam eden soruşturmalar nedeniyle yakalanmamak için "Gaybubet" ismini verdikleri gizli evlerde kaldıkları tespit edildi.