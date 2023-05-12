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Giriş Tarihi: 12.5.2023 16:51

İki ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Muğla ve Denizli'de, masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin baskını haber vermek için ikaz cihazı kullandıkları ortaya çıktı.

DHA
İki ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesi ve Denizli'de bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, 10 Mayıs'ta söz konusu masaj salonlarına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 cep telefonu, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 735 lira, 1 yazar kasa, 1 laptop, 1 tablet bilgisayar, 3 video kayıt cihazı, 9 hesap defteri, baskını haber vermek için kullanılan 1 ikaz cihazı, çok sayıda cinsel içerikli hap ve materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İki ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
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