İki ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesi ve Denizli'de bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, 10 Mayıs'ta söz konusu masaj salonlarına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 cep telefonu, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 735 lira, 1 yazar kasa, 1 laptop, 1 tablet bilgisayar, 3 video kayıt cihazı, 9 hesap defteri, baskını haber vermek için kullanılan 1 ikaz cihazı, çok sayıda cinsel içerikli hap ve materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.