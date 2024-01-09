Haberler Yaşam Haberleri İki ilde jandarma ve MİT'ten PKK'ya ortak operasyon: 6 gözaltı
Giriş Tarihi: 9.1.2024 23:49

İki ilde jandarma ve MİT'ten PKK'ya ortak operasyon: 6 gözaltı

İzmir ve Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile İzmir MİT Başkanlığının terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği ortak operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İki ilde jandarma ve MİT’ten PKK’ya ortak operasyon: 6 gözaltı

Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile İzmir MİT Başkanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik Manisa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen, N.G., Y.İ., R.G., O.G., K.G., R.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda bin 265 adet uyuşturucu hap, 119 bin TL nakit para ile 5 adet cep telefonuna el konuldu. Söz konusu 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
SABAH ÖZEL! Fatih Camii'ndeki saldırganın tüm bağlantıları mercek altında! Saldırgan tutuklandı
Provokatif saldırıların ardında ne var? Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor?
Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Togg'un yeni modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüler
Murat Kurum’dan geçmiş olsun ziyareti: Fatih Camii’nin imamı saldırıya uğramıştı...
Murat Kurum sahaya indi: Milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk
Hilafet kartviziti
Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan dört dörtlük galibiyet! Kara Kartal, deplasmanda Rizespor’u rahat geçti…
ARKADAŞINA GÖNDER
İki ilde jandarma ve MİT'ten PKK'ya ortak operasyon: 6 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA