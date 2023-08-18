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Giriş Tarihi: 18.8.2023 15:04 Son Güncelleme: 18.8.2023 15:26

İki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü ise yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
İki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Sürücü O. C. idaresindeki kamyon, Kırıkkale-Yozgat karayolunun 57. kilometresinde aynı yönde seyreden M. İ. idaresindeki kamyon ile çarpıştı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çarpmanın etkisiyle kamyonlardan birisi devrildi. Kazada her iki kamyon sürücüsü yaralanırken kamyondaki yolcu C.C. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücüler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ölen kişi de cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

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İki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
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