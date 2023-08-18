İki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Sürücü O. C. idaresindeki kamyon, Kırıkkale-Yozgat karayolunun 57. kilometresinde aynı yönde seyreden M. İ. idaresindeki kamyon ile çarpıştı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çarpmanın etkisiyle kamyonlardan birisi devrildi. Kazada her iki kamyon sürücüsü yaralanırken kamyondaki yolcu C.C. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücüler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ölen kişi de cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.