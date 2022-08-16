İki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli geçişi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Üçok'un kullandığı yumurta yüklü kamyon, önünde gitmekte olan Rıdvan İleri'nin kullandığı alçı yüklü kamyona arkadan çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücüler Mustafa Üçok ile Rıdvan Ileri ve yanındaki İnan İleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan Mustafa Üçok, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan Üçok hayatını kaybetti. Üçok'un cenazesi ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kazada hafif şekilde yaralanan Rıdvan İleri ile İnan İleri'ye olay yerinde ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken kazaya karışan kamyonlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.