İki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücüler Mustafa Üçok ile Rıdvan Ileri ve yanındaki İnan İleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan Mustafa Üçok, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan Üçok hayatını kaybetti. Üçok'un cenazesi ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.