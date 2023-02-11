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Giriş Tarihi: 11.2.2023

İki kardeş 105’inci saatte çıkarıldı

İki kardeş 105’inci saatte çıkarıldı
Antakya'da, Bakırcı Apartmanı'nda bir kız çocuğunun sesini alan ekipler bölgeye yoğunlaştı. Çocuk, sorulara Arapça cevaplar verince, enkaza Arapça bilen bir kişi çıkarıldı. Evin salonunda olduğunu anlatarak ekipleri yönlendiren Suriye uyruklu Tec Muhammed El Halef (7) 98 saat sonra kurtarıldı. Kendisine damar yolu açılacağı sırada, "İğne mi o? Acır mı?" diye sorması kurtarma ekiplerini hem güldürdü, hem de ağlattı. Armutlu Mahallesi'nde ise 1.5 yaşındaki Yusuf Hüseyin ve 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin 105. saatte kurtarıldı. 1.5 yaşındaki Sela Elbarazi ile annesi, babası, kardeşi ve dayısını depremden 96. saatte sağ çıkarıldı.

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İki kardeş 105’inci saatte çıkarıldı
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